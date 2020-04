Smam, già in 146 hanno chiesto i buoni alimentari

L’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte si è attivata da subito per garantire che arrivassero sulle tavole delle famiglie in difficoltà i generi di prima necessità. Con una delibera di giunta è stato infatti stanziato un fondo di 3.000 euro per far fronte alle prime necessità in attesa dell’uscita del decreto con i fondi del governo. In questo modo sono arrivati fin dai primi giorni 50 pacchi alimentari concessi con un apposito bando comunale.

“Al momento dell’assegnazione delle risorse per il nostro comune di circa 83.000 euro – spiega il sindaco Ilaria Parrella – abbiamo subito assegnato agli uffici l’intera somma e definito le modalità di assegnazione del pacco alimentare a seconda del nucleo familiare e con criteri valutati dalla Commissione composta da personale degli uffici sociali e dall’assistente sociale determinano il contributo spettante ad ogni nucleo richiedente”.

“Un lavoro impegnativo – prosegue il sindaco – che è stato possibile solo al lavoro instancabile dei dipendenti comunali e dei volontari dei gruppi Fratres. Un ringraziamento a nome di tutti voglio farlo ai gruppi Fratres del comune: Cerretti, Montecalvoli, S. Donato e Santa Maria a Monte per la disponibilità e l’aiuto dato nella preparazione dei pacchi e alla Protezione civile per aver consegnato i Pacchi alle famiglie”..

“Molte le richieste che giungono al comune al numero dedicato 0587 261633 per gli aiuti alimentari – conferma il sindaco -. Ad oggi abbiamo ricevuto 146 domande e sono state tutte esaminate. Tutti i 146 i pacchi sono stati già consegnati. A questi vanno aggiunti i 50 pacchi già consegnati con le delibera della giunta comunale. Siamo consapevoli che tali aiuti, in questo momento così difficile, non siano certamente sufficienti a soddisfare le esigenze di chi si trovi in situazioni di disagio fisico, psichico ed economico, questo gesto di vicinanza e comprensione è un modo per non far sentire soli i cittadini più fragili”.

Si ricorda che per chi necessità di informazioni può rivolgersi: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 al numero 0587 261633 oppure ordinare mail a: buonispesa@comune.santamatiaamonte.pi.it. Per informazioni 0587 261633 – 261617.

E’ possibile anche scaricare il modulo dal sito del comune www.comune.

La valutazione è demandata alla commissione sociale facente capo ai servizi dell’Ente che accetta o respinge la domanda e stabilisce l’importo del contributo del pacco alimentare.

“Il valore del pacco è mensile e potrà essere erogato in due consegne mensili”, dichiara il vicesindaco e assessore al sociale Manuela Del Grande.