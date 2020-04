Viabilità, lavori sulle strade di Fucecchio

Ci sono da terminare lavori di fresatura di alberi e di sistemazione dopo fughe di gas metano. Per questo, su alcune strade del comune di Fucecchio, ci sarà il senso unico alternato.

Considerata la regola di restare a casa e il conseguente modesto volume di traffico, non ci dovrebbero essere problemi di viabilità, ma è comunque fare attenzione al cantiere, preceduto e seguito comunque da apposita segnaletica.

Senso unico alternato regolato da semaforo o personale, oltre al limite di velocità fissato a 30 chilometri orari c’è sulla Sp 43 Di Pietramarina nel comune di Vinci e sulla Sp 111 Di Massarella, nei pressi del ponte sul torrente Vincio, nei comuni di Cerreto Guidi e di Fucecchio.

La limitazione è fino al 16 aprile, sia di giorno che di notte. Il provvedimento è stato adottato dall’ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze per effettuare lavori urgenti finalizzati all’eliminazione di fughe di gas metano.

Nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi, il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o personale con limite a 30 chilometri orari c’è anche sulla Sp 15 Lucchese Romana lungo il tratto di via Valdinievole alla Gelsa e sulla Sp 11 Pisana per Fucecchio, in tratti saltuari e diversi fino alle 18,30 dell’11 aprile.

Il provvedimento è necessario per consentire lavori di fresatura di ceppi di alberi abbattuti.