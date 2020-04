Fucecchio, contagiati tre operatori della Rsa Le Vele

Consueto bilancio settimanale dei contagi da coronavirus dal sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli. Il dato parla di tre nuovi contagi e due decessi in sette giorni.

Dall’inizio dell’epidemia sul territorio comunale sono 26 i casi di contagio registrati, con un numero complessivo basso (11,3 ogni 10 mila abitanti) anche rispetto alla media regionale (19,4) e provinciale (22,3). Attualmente i casi positivi sono 20, di cui 10 in isolamento domiciliare e 10 ricoverati in ospedale. Questa settimana le persone in quarantena per contatti con casi positivi sono 4.

“Questa settimana – spiega il sindaco Spinelli – è stato completato il controllo su tutte le persone all’interno dell’Rsa, sia ospiti che personale sanitario, come da protocollo regionale. Tra gli ospiti per fortuna non sono emersi nuovi casi, mentre sono risultati positivi al tampone 3 operatori sanitari non residenti sul territorio comunale. Le misure di sicurezza molto stringenti attuate all’interno de Le Vele spero che possano consentire di andare verso un progressivo miglioramento della situazione. Ovviamente noi continuiamo a seguire l’evolversi dei fatti con la massima attenzione rimanendo in contatto quotidiano con i responsabili del servizio e con i vertici dell’Asl”.

“Per quanto riguarda i due decessi di questa settimana – spiega Spinelli – solo uno è riconducibile alla Rsa Le Vele, mentre l’altro riguarda il terzo caso positivo avvenuto sul territorio, un signore di 88 anni che non ce l’ha fatta. I tre nuovi casi di contagio, invece, non sono legati all’Rsa”.

“Si tratta di tre componenti dello stesso nucleo familiare – spiega Spinelli – e questo ci fa sperare che il contagio possa essere circoscritto a loro. Fino ad oggi il nostro territorio ha avuto numeri molto piccoli se rapportati alle medie nazionali ma anche a quelle regionali. Nei prossimi giorni ci auguriamo di poter cominciare a contare anche qualche guarigione visto che la situazione clinica di alcuni pazienti è decisamente migliorata. Un supporto molto importante all’organizzazione sanitaria e all’ospedale San Giuseppe di Empoli la sta fornendo anche il nostro ospedale San Pietro Igneo, organizzato come Covid low-care: questa settimana a Fucecchio sono stati ricoverati 15 pazienti positivi, che non sono in gravi condizioni, provenienti dalla Residenza sanitaria assistita di Gambassi Terme. Ai cittadini chiedo di continuare nel loro impegno quotidiano fatto di responsabilità e senso civico. Dobbiamo rimanere a casa per proteggere noi stessi, i nostri cari e tutta la nostra comunità”.