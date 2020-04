Coronavirus, 137 nuovi tamponi positivi in Toscana. La situazione migliora in provincia di Pisa

Tra il pomeriggio di ieri 13 e quello di oggi 14 aprile, in Toscana ci sono 137 persone in più positive al covid 19 e 20 nuovi morti di persone positive al coronavirus. Secondo i dati rilevati da Regione Toscana sull’andamento dell’epidemia covid 19, sono complessivamente 7.527 i casi di positività finora in Toscana.

Di questi, 4 sono nei territori in provincia di Pisa dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e, più precisamente, uno a Cascina, Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano.

I decessi sono complessivamente 538. Le ultime sono 12 in provincia di Firenze, 1 di Prato, 2 di Pistoia, 2 di Massa, 3 di Lucca.

Sono 2.311 i casi complessivi ad oggi a Firenze (42 in più rispetto a ieri) , 404 a Prato (10 in più), 513 a Pistoia (4 in più), 873 a Massa (6 in più), 1.061 a Lucca (1 in più), 727 a Pisa (33 in più), 410 a Livorno (6 in più), 487 ad Arezzo (34 in più), 373 a Siena (1 in più), 368 a Grosseto.

Con oggi si è raggiunto quota 82.269 per i tamponi eseguiti complessivamente dagli operatori sanitari dedicati, 2.404 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi crescono e sono complessivamente 1.227 (10 in più di ieri): 1.002 sono i ricoveri ordinari, rimane identico il numero di quelli in terapia intensiva, 225.

Salgono ancora le guarigioni, che raggiungono quota 637 (22 più di ieri): 349 (più 3) sono soggetti “clinicamente guariti”, divenuti cioè asintomatici dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, mentre 288 (più 19) le persone dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Gli isolamenti domiciliari sono saliti oggi a 5.125 persone, 85 in più rispetto a ieri.

(Notizia in aggiornamento)