Troppe persone nell’esercizio, attività chiusa a Pontedera

Quando le pattuglie della polizia di Pontedera sono arrivate davanti all’attività, ci hanno trovato una ventina di persone accalcate all’ingresso e all’interno, alcune prive anche di dispositivi di salvaguardia della salute pubblica come le mascherine.

All’arrivo delle pattuglie, alcuni di loro si sono allontanati velocemente mentre altri ne arrivavano. Dopo aver contestato le violazioni, gli agenti hanno provveduto a far chiudere il locale per i prossimi 5 giorni in attesa delle disposizioni prefettizie sul periodo totale di chiusura.

Dopo aver chiuso il centro massaggi e il money transfer aperto la domenica di Pasqua nonostante i divieti, nel pomeriggio di oggi 14 aprile gli agenti del commissariato di Pontedera hanno chiuso quindi il Western Union per mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale.

Il controllo è scattato in seguito ad alcune telefonate pervenute sulla linea 113 che segnalavano una ressa di stranieri assembrati davanti al piccolo esercizio, accalcati in attesa di entrare. Immediatamente sono state convogliate le pattuglie presenti in zona.

In una Pontedera quasi completamente vuota, neppure il fine settimana di Pasqua sono mancate le persone che si sono mosse senza motivazioni emergenziali. In totale sono state controllate oltre 300 persone, 160 autoveicoli ritirando circa 150 autocertificazioni che verranno sottoposte a verifica ed elevando 40 sanzioni amministrative per inosservanza del divieto di uscire senza una valida motivazione e infine chiudendo 3 esercizi commerciali per inosservanze varie.