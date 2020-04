Bigliettopoli, illegittimi i licenziamenti di tre autisti Ctt Nord

Si è conclusa, in secondo grado, con la dichiarazione di illegittimità dei licenziamenti di tre lavoratori, la vicenda giudiziaria legata al cosiddetto caso Bigliettopoli.

A commentare la sentenza è il sindacato Fit Cisl: “La corte di assise di Appello del tribunale di Firenze – si legge nella nota – ha dichiarato illegittimi i licenziamenti comminati da Ctt Nord ad alcuni lavoratori, rei, secondo l’azienda di comportamenti gravi”.

“La questione (legata alla vendita dei biglietti a bordo, ndr), contestata a suo tempo, per via sindacale – commenta il sindacato – si è poi trascinata per le vie legali che dopo alterne vicende hanno trovato la loro conclusione nella sentenza. Il sindacato Fit Cisl esprime soddisfazione ed al tempo stesso amarezza. Soddisfazione per aver visto risolversi in positivo, almeno dal proprio punto di vista, una vicenda che presenta diversi punti perlomeno incomprensibili. Amarezza per non essere stata in grado di giungere ad una soluzione negoziale che avrebbe evitato tutta la trafila giudiziaria”.