Coronavirus, Agenzia delle Dogane requisisce 15mila mascherine

Requisite all’aeroporto di Pisa 15mila mascherine provenienti dalla Cina e destinate a una società di Arezzo.

Ad effettuare il sequestro sono stati i funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli di Pisa, in servizio all’aeroporto, nell’ambito delle disposizioni volte a requisire dispositivi di protezione individuali utili alla lotta contro l’epidemia da Covid-19.

L’intero carico è stato destinato alla protezione civile, che provvederà a distribuirle alle aziende sanitarie e ospedaliere, o alle strutture che ne hanno necessità. Continua così l’impegno dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane per rendere immediatamente disponibili tutti i dispositivi di protezione per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale in corso.