Ha il divieto di dimora per spaccio, ma è a Santa Croce sull’Arno

Aveva il divieto di dimora nelle province di Pisa e Firenze per il reato di spaccio di stupefacenti commesso in vari comuni della provincia pisana dal 2017 al 2019. I carabinieri, però, lo hanno rintracciato a Santa Croce sull’Arno, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’autorità giudiziaria.

L’uomo, 43 anni, si trova agli arresti domiciliari, con misura emessa dal Tribunale di Pisa.

La misura cautelare di oggi 15 aprile è intervenuta a seguito di accertate e reiterate inadempienze alla prima misura.

Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato a casa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.