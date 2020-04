Quattro baracche che ospitavano attrezzi agricoli e animali sono andate a fuoco nel pomeriggio di oggi 16 aprile a Perignano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Cascina, Ponsacco e Pontedera.

Gli annessi agricoli sono andati distrutti, come il materiale in essi contenuto. Nella zona c’erano anche animali che sono stati tratti in salvo dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute.

L’accertamento delle cause è in corso, anche a opera della polizia municipale arrivata sul posto.