Coronavirus, una famiglia intera positiva a Castelfranco di Sotto e un nuovo caso a San Miniato

Una intera famiglia di 4 persone è risultata positiva al coronavirus a Castelfranco di Sotto. Uno dei 4 era risultato positivo e così il tampone è stato fatto fare a tutti i componenti del nucleo, che si trovavano in isolamento già da 20 giorni.

La spesa gli veniva consegnata da una persona esterna, che la lasciava all’ingresso di casa. Non avendo avuto contatti esterni, non sono state attivate ulteriori quarantene.

“Mantengo – spiega il sindaco Gabriele Toti – un costante aggiornamento con la famiglia già da quando è emerso il primo caso. E al momento non si registrano casi gravi. In totale salgono a 7 i casi positivi nel nostro comune.

Mando a tutti loro un abbraccio virtuale in segno di vicinanza e solidarietà”.

Sono 94 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro dove, nelle ultime 24 ore, risultano 7 decessi (4 dei quali nella provincia di Firenze). Un nuovo caso positivo risulta a San Miniato mentre altri 3 casi sono nell’Empolese: 2 a Cerreto Guidi e uno a Empoli.