Nuova autopompa ai vigili del fuoco volontari di San Miniato

Il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di San Miniato hanno un nuovo mezzo. Il comando di Pisa lo ha infatti dotato di un’autopompa serbatoio che, rispetto alle precedenti versioni, è in grado di garantire una risposta operativa più efficiente grazie alla completezza delle attrezzature di soccorso di cui dispone.

“Prima – spiegano i volontari – era praticamente impossibile garantire la stessa dotazione solo con l’intervento di due mezzi. Adesso, grazie a questo nuovo mezzo, l’operatività del distaccamento non è più limitata, anche in caso di presenza in servizio di un solo autista”.

“Il distaccamento dei vigili del fuoco – spiega l’assessore alla Protezione civile Marzia Fattori – è presente sul territorio comunale dal 2000 e dal 2006 l’attività si è intensificata moltissimo. Nel 2017, proprio per andare incontro a queste maggiori esigenze, offrire spazi adeguati e dare la possibilità di ricovero dei mezzi in dotazione in un’ampia area, abbiamo trasferito il distaccamento nei locali del magazzino comunale di via Guerrazzi a San Miniato Basso San Miniato, i vigili del fuoco nel magazzino comunale.

Questo ha comportato un incremento del personale e, al contempo, innalzato il livello di sicurezza su tutto il territorio comunale. Di pari passo con questi cambiamenti c’è però la necessità di dotare i volontari di mezzi all’avanguardia con i quali poter fare fronte agli interventi. Insieme all’amministrazione comunale, ringrazio quindi il Comanda di Pisa per questa nuova autopompa, grazie alla quale, siamo sicuri, potrà beneficiare tutto il territorio e che permetterà ai nostri volontari di svolgere al meglio il compito al quale sono chiamati”.