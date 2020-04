Nuova condotta del gas a Massarella, lavori fino al 6 maggio

Continueranno fino al 5 maggio i lavori sulla strada provinciale 111 di Massarella. I lavori urgenti sono necessari per l’eliminazione di una fuga gas metano e lo scavo per la posa di una nuova condotta.

Per il tempo del cantiere, ci sarà il senso unico alternato a Massarella, nel comune di Fucecchio.

Lavori sono previsti anche in alcuni tratti della strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per il ripristinino delle barriere di ritenuta incidentate.

Per i lavori, sarà necessario chiudere la rampa in uscita, nel tratto dello svincolo di Santa Croce sull’Arno in direzione mare dalle 9 alle 13 e dello svincolo di Empoli ovest in direzione Firenze dalle 11 alle 16 del 16 aprile.