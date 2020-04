E’ partito come incendio di sterpaglie, ma in breve tempo ha coinvolto anche del materiale edile accatastato nell’area.

Le fiamme si sono levate nel primo pomeriggio di oggi 17 aprile a San Sisto a Pisa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della sede centrale che hanno accertato come l’incendio sia scoppiato per cause accidentali.

Foto 2 di 2



A quanto si apprende, nessuno è rimasto coinvolto o ferito.