Comprensorio del Cuoio, prime 24 ore senza contagi né morti

Una buona notizia chiude questa giornata di sabato 18 aprile. Dopo quasi due mesi dai primi casi di contagio da coronavirus e i primi inevitabili decessi nel comprensorio del Cuoio, nelle ultime 24 ore per la prima volta, al netto di errori nella comunicazione dei dati da parte delle Asl, non sono stati registrati né nuovi contagi, né nuovi decessi. Il riscontro fatto con i sindaci con cui è statao possibile parlare, confermerebbe questo dato. Una buona notizia dopo settimane in cui ogni sera siamo stati costretti a darvi brutte notizie.

Attenzione, questo non significa che siamo fuori pericolo, i contagi nella Asl Toscana Centro e anche nella vicina Toscana nord-ovest stanno rallentando, i reparti covid cominciano ad avere dei posti letto liberi – e si spera che lo rimangano – ma il virus, anche se con meno impeto numerico, sta ancora circolando e l’epidemia non è debellata. Certo è che nella macro Asl Toscana Centro oggi si registrano solo 66 nuovi casi, i più vicini sono quelli di Empoli e questo rispetto alle centinaia che si contavano i primi giorni è un bel segnale: la lunga quarantena imposta dal governo sta dando dei frutti. Ora rimane da capire quanto tempo servirà per fermare definitivamente il virus, che a varie ondate quasi sicuramente con la graduale ripresa della normalità tornerà ad affacciarsi nella nostra vita. La strada per raggiungere la fatidica soglia di “contagi zero” sarà probabilmente ancora lunga e le difficoltà non mancheranno. Intanto però prendiamo questa giornata come un segnale che il virus può essere fermato con la scienza dei medici e degli epidemiologi. (g.m.)