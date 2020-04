Santa Maria a Monte, arrestato per spaccio

I carabinieri di Santa Maria a Monte lo hanno rintracciato e gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pisa. L’uomo, 42 anni, sarebbe responsabile di più episodi di spaccio, avvenuti durante lo scorso anno nella zona ed evidenziati da un’articolata attività investigativa.

I militari lo hanno arrestato nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’autorità giudiziaria.

Durante l’esecuzione dell’ordinanza, all’uomo è stato anche notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale di Pisa, in ordine ad analogo reato commesso a gennaio del 2010 a Santa Maria a Monte: per questo dovrà sconterà una pena di un anno, 11 mesi e 27 giorni di reclusione.

Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale di Pisa.