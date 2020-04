Addio a Guido Fontana, storico commerciante di Orentano

A Orentano era un commerciante storico, di quelli che dagli anni del boom aveva visto crescere il paese e la comunità, dando il suo contributo non solo come esercente.

Guido Fontana, 82 anni, ieri 19 aprile se ne andato dopo una lunga malattia di cui soffriva da oltre un anno. Nato a Santa Maria a Monte, negli anni ’60 si trasferì a Orentano, dove avviò un’attività di emporio, vendendo tessuti e molti altri articoli, poi con gli anni l’impresa familiare crebbe fino a diventare il negozio di abbigliamento che adesso portano avanti i figli Paolo e Manuela.

Fontana negli anni aveva partecipato alla vita della comunità orentanese come volontario Fratres e poi nel consiglio dell’Ente Carnevale dei Bambini.

Guido oltre ai due figli lascia la moglie Rina. Le esequie verranno celebrate in forma privata martedì alle 11 con la benedizione della salma come prescritto dal regolamento di polizia mortuaria a seguito dell’emergenza sanitaria.