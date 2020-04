Dichiarano il falso al controllo, 10 denunciati a Pontedera

A Pontedera, la maggior parte dei cittadini rispetta le prescrizioni del Decreto per arginare il contagio da coronavirus. Non mancano, però, quelli che ancora trasgrediscono alle direttive. Non sfuggono, però, al controllo degli agenti della polizia locale del comando territoriale di Pontedera dell’Unione Valdera che, dal primo aprile a oggi, ha potenziato le pattuglie in orari diurni e notturni.

La presenza costante di pattuglie ha permesso di ridurre le violazioni alle norme emanate dal Governo. Sono state 400 le persone fermate che hanno esibito autocertificazioni e 10 di queste sono state sanzionate e denunciate per dichiarazioni mendaci.

Sempre durante i normali posti di controllo sono state controllate circa 300 persone a bordo di pullman o auto e 62 di queste sanzionate per violazione alle norme emanate.

Sono stati controllati 340 attività commerciali e zone a verde come parchi, giardini e argini anche con l’aiuto del drone.

“Ringrazio – ha detto il comandante Daniele Campani – la cittadinanza che, rispettando le regole, ci aiuta nel nostro servizio. Nel complesso c’è da essere soddisfatti”.