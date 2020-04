Forti raffiche per 24 ore in regione. La sala operativa della protezione civile ha emesso un codice giallo per vento forte su quasi tutta la Toscana a partire dalla mezzanotte di stasera (20 aprile), valido per tutto domani (21 aprile).

Se infatti domani, si attenuano i fenomeni che hanno portato oggi precipitazioni diffuse su tutta la regione, è previsto però un rinforzo di vento grecale sulla Toscana intera che inizia a spirare già nella serata odierna, sulle pianure interne e sui rilievi appenninici.