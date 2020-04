Economo e Cavalieri, la Diocesi piange Graziano

Un nuovo lutto per la diocesi di San Miniato. Ieri 22 aprile è morto Graziano Barnini, storico economo della Diocesi. incarico ricoperto per ben mandati, fino al 2011.

Lasciato l’incarico non aveva abbandonato il servizio: aveva continuato fino al 2018 il suo servizio alla Chiesa sanminiatese come membro del consiglio per gli affari economici.

Barnini era stato direttore di banca e nel 2011 aveva ricevuto da Benedetto XVI la nomina a Cavaliere dell’ordine di San Silvestro papa. Ma per chi lo conosceva era più che altro una persona di grande disponibilità e cortesia.