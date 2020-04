Una persona denunciata e 8 multe, verifiche anche fuori dai locali

Una persona è stata denunciata per uscita ingiustificata e 8 sono state multate dalla polizia municipale di Castelfranco di Sotto dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Sono stati invece 682 i controlli effettuati ai singoli esercizi commerciali, sia su sede fissa che su aree pubbliche, tutti risultati regolari.

Il personale di polizia municipale ha fatto controlli sia in divisa che in borghese, così da verificare al meglio il rispetto delle specifiche normative in merito all’emergenza epidemiologica in atto. L’attività della polizia municipale di Castelfranco di Sotto dall’inizio dell’emergenza sanitaria è stata infatti capillare.

“Fin da subito – spiega il Comune – sono stati effettuati quotidiani servizi di controllo del territorio, finalizzati a verificare il rispetto delle normative nazionali e regionali inerenti alle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus”.

In questo periodo la Municipale di Castelfranco ha acquisito ed analizzato 323 autocertificazioni legate ad altrettanti movimenti di persone. Oltre a questo tipo di controlli si aggiungono le migliaia di persone che sono state monitorate durante le attese fuori degli esercizi commerciali. Questo monitoraggio ha prevenuto il formarsi di assembramenti, soprattutto nei primi periodi dell’emergenza quando ancora si sperimentavano le prime applicazioni della disciplina del distanziamento sociale.

Riorganizzati anche gli spazi dell’area mercatale di Castelfranco di Sotto, che ha consentito il regolare svolgimento del mercato settimanale del lunedì, riservato per legge ai soli banchi che commercializzano beni alimentari, grazie ad una diversa dislocazione dei banchi ambulanti al fine di garantire il rispetto del previsto distanziamento sociale.

“L’impegno della Municipale – per il sindaco Gabriele Toti – è stato una costante fin dall’inizio dell’emergenza. Un servizio indispensabile per garantire la sicurezza sul nostro territorio comunale. La presenza degli agenti, i controlli e il monitoraggio eseguiti hanno permesso di verificare il rispetto delle disposizioni nazionali”.