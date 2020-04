Addio al dottor Cammisa, a Fucecchio arriva Zannelli

Aveva solo 65 anni, ma ormai da tempo soffriva di una malattia, che aveva tentato di curare persino negli Stati Uniti. Lo scorso 23 aprile però, Mario Cammisa, storico medico di famiglia del comune di Fucecchio si è dovuto arrendere ed è morto all’ospedale di Cisanello dove si trovava in seguito all’aggravarsi delle condizioni, lasciando nello sconforto la famiglia e i suoi pazienti.

Cammisa era nato a Bari, ma era arrivato a Pisa per studiare medicina e dalla Toscana non se ne era più andato.

In questo periodo di emergenza sanitaria da coronavirus però, l’attività ambulatoriale e domiciliare non può essere abbandonata e allora è stata presa in carico da Gaia Zannelli. La dottoressa è stata recentemente nominata come sua sostituta fino all’assegnazione di un incarico definitivo secondo le procedure previste dalla convenzione per la medicina generale.

Gli assistiti, fino alla scelta di nuovo medico e comunque non oltre il 23 maggio, potranno rivolgersi alla dottoressa Zannelli che svolge l’attività ambulatoriale nelle stesse sedi e orari del dottor Cammisa.

Per scegliere un nuovo medico di famiglia tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di Fucecchio, l’assistito può inviare una mail all’indirizzo dedicato: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it. Oppure seguire le indicazioni sulla piattaforma Open Toscana su pc, tablet e smartphone, attraverso tessera sanitaria attiva, pin e lettore smard card o con il sistema di identità digitale Spid.