Cadavere di una donna in Arno a San Giuliano Terme

Passate le 13 di oggi 25 aprile, un corpo è stato avvistato in Arno a Campo, nel comune di San Giuliano Terme. Per recuperarlo sono stati allertati i vigili del fuoco, che hanno concluso le operazioni di recupero in circa 2 ore.

In corso l’identificazione del corpo, che sembra essere di una donna.

Sul posto per primi sono arrivati i carabinieri, che hanno allertato i vigili del fuoco e che ora si occuperanno delle indagini

(Notizia in aggiornamento)