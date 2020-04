Tenta il furto con le chiavi rubate, agli arresti domiciliari dopo 2 anni

I fatti risalgono a ormai 2 anni fa. Tra aprile e maggio 2018 infatti, l’uomo che ormai ha 34 anni, era stato ritenuto responsabile di almeno due furti: nel primo aveva rubato un mazzo di chiavi usate poi per visitare la casa, nella quale però, nel frattempo, era stata cambiata la serratura.

Ieri 24 aprile, i carabinieri della stazione di Fucecchio hanno arrestato il 34enne eseguendo un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze: l’uomo dovrà espiare la pena residua di 4 anni e 2 mesi di reclusione per falsità materiale commessa dal privato e furto in abitazione, commessi a Fucecchio il 3 aprile 2012 e il 25 maggio 2018.

Il 25 maggio 2018, il 34enne, conosciuto con vari alias era stato arrestato dai carabinieri di Fucecchio mentre tentava un furto in un’abitazione in un condominio, non riuscendovi per il pronto intervento dei militari attivati da alcuni cittadini che avevano dato l’allarme.

I militari hanno scoperto che il soggetto aveva con sé anche un mazzo di chiavi, rubate qualche mese prima in un’altra abitazione. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che le chiavi rinvenute erano proprio quelle e consentivano l’accesso all’appartamento di una signora 95enne ove, come riscontrato dall’attività d’indagine, poco prima dell’arresto aveva tentato di entrare, anche questa volta desistendo per il pronto allarme dato da un condomino.

L’arrestato è stato accompagnato a casa dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.