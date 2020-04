Coronavirus, due nuovi contagiati a San Miniato

Sono due i nuovi casi di coronavirus segnalati a San Miniato dall’Asl Toscana Centro nella quotidiana comunicazione. I due casi fanno parte dei 75 complessivi, nelle ultime 24 ore, a livello del territorio aziendale.

La maggioranza dei casi continua a registrarsi in provincia di Firenze (58, di cui 43 a Firenze città), un solo caso a Empoli, 6 in provincia di Prato e 9 in provincia di Pistoia.

Uno solo, sempre in provincia di Firenze, il decesso registrato nell’ultimo giorno.