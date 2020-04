Coronavirus, tre nuovi casi e un decesso in provincia di Pisa

Tre nuovi casi di coronavirus in provincia di Pisa e un decesso (un 79enne di Pisa). Questi i dati della Regione Toscana che aggiornano i tamponi positivi a livello regionale.

Ma nel complesso i numeri continuano a essere positivi. In Toscana sono 9147 i casi di positività al coronavirus, 132 in più rispetto a ieri, un numero superiore rispetto ai giorni precedenti a causa del recupero di 2mila tamponi effettuati nei giorni precedenti e non processati. I nuovi casi sono l’1,5 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 9,1 per cento e raggiungono quota 2300. I test eseguiti sono 127.394, 1899 in più rispetto a ieri, mentre quelli analizzati oggi sono 3786.

Sono 18 i nuovi decessi che si registrano: 10 uomini e 8 donne, con un’età media di 83 anni: 11 le persone decedute nella provincia di Firenze, 1 a Massa-Carrara, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno e 3 ad Arezzo.

Sono 778 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 250 a Firenze, 39 a Prato, 72 a Pistoia, 112 a Massa-Carrara, 110 a Lucca, 70 a Pisa, 43 a Livorno, 33 ad Arezzo, 26 a Siena, 16 a Grosseto; 7 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti per popolazione residente) per Covid 19 è di 20,9 x 100mila residenti contro il 43,7 per 100mila della media italiana (12esima regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (57,5 x 100mila), Lucca (28,4 x 100mila) e Firenze (24,7 x 100mila), il più basso a Grosseto (7,2 x 100mila).

Sono 3003 i casi complessivi ad oggi a Firenze (79 in più rispetto a ieri), 513 a Prato (11 in più), 615 a Pistoia (8 in più), 979 a Massa-Carrara (2 in più), 1256 a Lucca (12 in più), 836 a Pisa (3 in più), 508 a Livorno (7 in più), 617 ad Arezzo (7 in più), 420 a Siena (3 in più), 400 a Grosseto.

Sono quindi 98 i casi in più riscontrati oggi nell’Asl Centro, 24 quelli nella Nord Ovest, 10 quelli nella Sud Est.

La regione si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi con circa 245 casi per 100mila abitanti (media italiana 324 per 100mila, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa-Carrara con 502 casi per 100mila abitanti, Lucca con 324, Firenze con 297, la più bassa Livorno con 152.

Complessivamente, 5234 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (59 in meno rispetto a ieri).

Sono 16171 (meno 198 rispetto a ieri) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl centro 8436, Nord ovest 6555, Sud est 1180).

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 835: 18 in meno di ieri, di cui 158 in terapia intensiva (8 meno rispetto a ieri). È il punto più basso per le terapie intensive dal 17 di marzo. I ricoverati per Covid 19 sono il 13,9 per cento degli attualmente positivi (i casi totali da cui sono stati sottratti i casi deceduti ed i guariti), dato inferiore rispetto alla media italiana (22,3 per cento), che pone la Toscana come quint’ultima regione.

Negli ospedali dell’azienda Usl Toscana nord ovest i ricoverati sono 193 di cui 42 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite salgono a 2300 (più 191 rispetto a ieri, il 9,1% in più): 1118 persone clinicamente guarite (132 persone, più 13,4%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 1182 (+59 persone, più 5,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Nello specifico sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 428 guarigioni virali (i cosiddetti negativizzati) e 897 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 1325 guariti.

Prosegue intanto, con 84500 test effettuati, lo screening sierologico con tampone molecolare di conferma: sia sul personale sanitario (51500 i test eseguiti, con un 2,2% di casi positivi, ridottisi all’1,1 dopo il tampone), sia su ospiti e operatori di Rsa/Rsd (33mila i test effettuati con diagnosi in corso). Quest’ultima attività incide sui dati giornalieri relativi all’individuazione di nuovi casi. Dei 132 positivi registrati nell’ultima giornata, 25 provengono dalla Rsa Villa Gisella di Firenze, dove, come nel resto delle Rsa, è in corso lo screening.

Riconsiderando la prima fase di gestione del Covid 19 all’interno della struttura, il Girot (Gruppo intervento ospedale territorio composto dal geriatra, dal pneumologo, da un infermiere e da un medico della direzione sanitaria dell’Asl Toscana centro) è intervenuto con vigilanza stretta e costante, con presa in carico dei pazienti positivi o sintomatici e con reperibilità dei professionisti stessi del Girot.

L’Asl Toscana Centro nelle ultime ore ha comunicato all’unità di crisi che nella stessa struttura, come già in altre, è in corso un approfondimento e un lavoro d’inchiesta da parte della commissione di indagine della medesima azienda sanitaria.