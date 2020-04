“Un uomo onesto e buono”, il ricordo del dottor Mario Cammisa

Una lettera aperta per ricordare Mario Cammisa, storico medico di famiglia di Fucecchio, recentemente scomparso.

“Sono giorni particolarmente tristi – si legge nel ricordo di Veronica Iacovella – in un clima già molto difficile, una notizia così ha davvero reso tutto più aspro. Ritengo doveroso un ringraziamento pubblico ad una persona che non si è stancata di combattere fino alla fine, e lo ha fatto con tutta la dignità di un vero uomo. Il mio caro dottore, il nostro dottore, se ne è andato, ci ha lasciati. Il mio medico e quello di tantissimi pazienti a cui dedicava ogni giorno la sua professionalità, il suo tempo, le sue parole”.

“Sì, le sue parole… – prosegue – talvolta la cura consisteva proprio in quello, in uno scambio di sguardi e di battute. Un grande medico, nonché un ottimo amico, un padre e un marito sicuramente insostituibile. Purtroppo la vita aveva in serbo per lui una sorpresa di quelle che non vorresti scoprire mai, il destino ha più fantasia di noi. Mario lascia un’immensa tristezza nel cuore, ma la certezza che il suo ricordo rimarrà per sempre nel mio cuore e di tutti quanti gli volevano bene e lo stimavano”.

“Un uomo onesto e buono – conclude – Che la mia preghiera arrivi dritta alla sua famiglia, al figlio e alla moglie, laddove risiede il suo cuore e il suo bene più prezioso. Con immenso affetto, vivrà per sempre con noi. Buon viaggio”.