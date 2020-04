Coronavirus: un positivo a Santa Maria a Monte, un morto in provincia di Pisa

Tra il pomeriggio di ieri 26 e quello di oggi 27 aprile, sono soltanto 32 i nuovi tamponi risultati positivi al coronavirus, uno di questi a Santa Maria a Monte. Un numero particolarmente basso, ma c’è da tenere conto che ieri uno dei laboratori non ha lavorato nell’Asl Toscana centro e quindi i numeri potrebbero salire nei prossimi giorni. In 24 ore, in Toscana si sono registrati anche 17 nuovi decessi: 6 uomini e 11 donne. Tra le persone decedute c’è una donna di 87 anni di Pomarance.

I guariti hanno superato 2.400 e i test eseguiti hanno raggiunto quota 129.048, 1.654 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.434.

Nell’area vasta dell’Azienda Usl Toscana nord ovest negli ultimi tre giorni si sono registrati complessivamente 75 nuovi casi positivi (35 relativi al 25 aprile, 23 al 26 aprile e 17 al 27 aprile). Oltre a quello di Santa Maria a Monte, ci sono 2 tamponi positivi a Cascina, 3 a Pisa, 2 a San Giuliano Terme e uno a Casciana Terme Lari e Peccioli.

Complessivamente, 5.158 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (76 in meno rispetto a ieri). Sono 15.396 (meno 775 rispetto a ieri) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl centro 8.469, nord ovest 5.990, sud est 937).

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 825 (10 in meno di ieri), di cui 154 in terapia intensiva (meno 4 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dalle terapie intensive dal 17 di marzo 2020. I ricoverati per Covid-19 sono il 13,8% degli attualmente positivi (i casi totali da cui sono stati sottratti i casi deceduti ed i guariti), dato inferiore alla media italiana (22%), che pone la Toscana come quint’ultima regione nella relativa classifica.

Le persone complessivamente guarite salgono a 2.401 (più 101 rispetto a ieri, il 4,4% in più): 1.133 persone “clinicamente guarite” (15 persone, +1,3% rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 1.268 (+86 persone, più 7,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Sono 795 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 258 a Firenze 40 a Prato, 73 a Pistoia, 114 a Massa, 112 a Lucca, 71 a Pisa, 44 a Livorno, 34 ad Arezzo, 26 a Siena, 16 a Grosseto, 7 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

