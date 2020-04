Un abito da sposa arrivato da Londra perché in Italia i negozi sono chiusi. E, poi, mascherine “da cerimonia” cucina apposta e regalate, una penna a testa per firmare e pochissime persone fuori dal comune di Castelfranco di Sotto per salutarli. Se è vero che il giorno del matrimonio è indimenticabile, quello del sindaco Gabriele Toti con Valentina Pinori è davvero particolare.

Si sono uniti in matrimonio con il solo rito civile oggi 27 aprile, in ancora piena emergenza coronavirus, davanti ai testimoni Antonella Vivaldi (mamma di Valentina) e Matteo Toti (figlio del fratello di Gabriele) e all’assessore Ilaria Duranti.

di 17 Galleria fotografica Matrimonio a Castelfranco di Sotto Valentina Pinori Gabriele Toti 27 aprile 2020









Salire quelle scale, varcare quelle soglie ed entrare in quella sala del consiglio è una cosa che Toti fa ormai da anni, ma oggi è tutta un’altra cosa. “Il virus non può fermare tutto”, la convinzione degli sposi che rimandano a quando sarà possibile la cerimonia in chiesa, la festa e anche il primo bacio da marito e moglie che con le mascherine non è proprio facile.

(Notizia in aggiornamento)