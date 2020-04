Precipita dal ponte in Arno, donna muore sul colpo

Tragico episodio nella notte tra il 27 e il 28 aprile a Fucecchio in via Samminiatese. Una donna di circa 50 anni è precipitata in Arno intorno alle 22 dal ponte sull’Arno. La donna della zona si era allontanata da casa poco prima del tragico epilogo.

Per lei non c’è stato niente da fare, è morta sul colpo, nonostante il tempestivo intervento dei carabinieri del comando di Fucecchio, che dei soccorsi. Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti non sarebbe da escludere l’ipotesi di un gesto volontario della donna che soffriva di alcune patologie da tempo.