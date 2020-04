Sorpreso a spacciare in strada, finisce agli arresti domiciliari

Gli spacciatori continuano, nonostante i tempi che corrono, a ignorare le disposizioni anti-covid pur di raggiungere i propri clienti e rifornirli di droga, ma spesso, vista anche la presenza capillare delle pattuglie dei carabinieri per l’esigenza di controllare il territorio in questo periodo, finiscono con l’essere scoperti.

E’ quanto è accaduto a Pontedera nella giornata di ieri, quando i militari della stazione cittadina hanno sorpreso un 47 enne intento a ceder circa mezzo grammo di cocaina a un tossicodipendente della città della Piaggio. Dopo un primo intervento la pattuglia ha identificato il 47enne e ha approfondito l’indagine a suo carico procedendo con una perquisizione domiciliare vista la flagranza di reato in cui era stato sorpreso.

Nell’abitazione i militari dell’Arma hanno trovato 9 involucri in cellophane contenenti poco più di 5 grammi di cocaina, una piccola quantità di hashish, oltre un grammo di marijuana, ma sopratutto denaro: circa 2300 euro in contanti che i carabinieri hanno interpretato, senza timore di essere smentiti, come il frutto dell’attività di spaccio del 47enne.

Vista l’evidenza del materiale probatorio raccolto e le circostanze in cui era stato sorpreso l’uomo è stato arrestato e confinato nella propria abitazione in regime di carcere domiciliare.