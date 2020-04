Elegante e discreta fino all’ultimo, San Miniato piange la signora Anna

Era una maestra nell’arte del ricevere: attenta, sensibile, gentile e sempre estremamente elegante. Questa volta, però, ad accompagnare Anna nell’ultimo viaggio domani, non ci potranno essere che poche persone, gli affetti più cari e intimi, a cominciare dal marito e dal figlio, il maestro di bon ton Stefano Agnoloni.

Che oggi piange una mamma spesso severa e rigorosa, ma sempre presente, capace di trasmettere valori antichi, oggi particolarmente preziosi. La signora Anna è morta ieri 28 aprile nella tenuta di famiglia in Valdegola, lasciando un’eredità di sentimenti nobili, che fanno venir voglia di ricordare come la classe non sia acqua e il silenzio sia oro in questo tempo urlato e scomposto.

Senza troppe parole, ma con l’esempio, testimoniato fino all’ultimo. Se c’è un conforto in questa tremenda quarantena che riesce a rubare anche il lutto, è che almeno gli affetti più cari le sono stati particolarmente vicini in questi ultimi giorni.

A Stefano, al suo babbo e a tutta la famiglia, va l’abbraccio sincero della redazione. Con la certezza che per lei, donna dalla fede salda, ci sarà un posto speciale in paradiso.