“A Fucecchio non serve un Sindaco Sceriffo. No al daspo Urbano”

Alla fine qualcuno che esprime un dissenso, anche profondo verso le scelte del sindaco Alessio Spinelli c’è. Sono i Marxisti Leninisti di Fucecchio, un gruppo che solitamente non interviene molto nel dibattito politico locale sui giornali, ma evidentemente le ultime decisioni di Spinelli hanno causato un indignazione che non poteva essere taciute. La prima la giornata dalla Coop dove il primo cittadino si è messo a controllare la spesa della persone in fila giudicando se quanto aveva acquistato era sufficiente a giustificare l’ingresso al supermercato, facendosi riprendere in video durante i controlli, poi la decisione di recepire negli ordinamenti comunali di Fuceccchio lo strumento del Daspo urbano. I marxisti Leninisti esprimono un profondo dissenso verso tale decisione.

“A Fucecchio – esordiscono gli esponenti della sinistra extraparlamentare – il consiglio comunale ha votato all’unanimità l’istituzione del Daspo urbano, introdotto durante il governo Gentiloni da Minniti, il ministro dell’Interno del Pd che piaceva tanto alla destra. Un dispositivo mantenuto ed esteso nei decreti sicurezza firmati da Salvini con il primo governo Conte. Perciò non ci meraviglia affatto che l’applicazione nella nostra cittadina sia stata approvata, oltre che dalla maggioranza di centrosinistra, anche dai partiti della destra (centrodestra ndr), con voto bipartisan”.

“Il Daspo urbano – continuano i marxisti Leninisti – riprende quello applicato negli stadi contro gli ultras violenti e lo estende potenzialmente a chiunque possa rappresentare, a richiesta dei sindaci, un pericolo per la sicurezza e il decoro della città. Per esempio migranti senza permesso di soggiorno, poveri senza fissa dimora, rovistatori nei cassonetti, writers, accattoni, venditori abusivi, sfrattati occupanti di case vuote, ma anche manifestanti che con la loro stessa presenza impediscono la ‘libera fruizione degli spazi pubblici’, e così via.

Il sindaco Pd Alessio Spinelli lo ha presentato come ‘un istituto che va a tutelare ancora di più la libertà e la sicurezza dei cittadini e a garantire il decoro urbano della nostra città‘ e si vanta pure di averlo esteso il più possibile, con la creazione di zone rosse il tutto il territorio comunale. Quindi il pericolo sono il migrante che chiede spiccioli davanti al supermercato, il venditore ambulante senza permesso, il senza casa che dorme in auto?”

“Non esiste alcun obbligo – continuano gli esponenti del movimento fucecchiese – d’inserire questa misura nei regolamenti comunali. Nella nostra piccola città, inoltre, non esiste alcuna emergenza sicurezza. Un’amministrazione che in questi anni a parole si è detta sensibile ai temi dell’accoglienza, della solidarietà e della tolleranza, decide di assumere, e alimentare, la retorica della paura, dell’insicurezza, della diffidenza. Un discorso politico che genera odio, discriminazione, guerra tra poveri, e legittima iniziative autoritarie, ‘squadristiche’ e delatorie come ad esempio le ronde padane e per la sicurezza, il controllo di vicinato.

“Il Daspo urbano – spiegano i Marxiti Leniniti – concede ai sindaci poteri, che per le nostre leggi spetterebbero ai questori, trasformandoli ‘in sceriffi’ e permette di allontanare anche chi ancora deve essere condannato con sentenza definitiva. Insomma, proprio quelli che si proclamano fieramente garantisti e invocano il principio di innocenza fino al terzo grado di giudizio e anche oltre quando si tratta di soldi rubati dalla Lega o degli intrallazzi della ‘banda’ di Renzi, sono gli stessi che sono pronti a mettersi sotto i piedi la stessa presunzione di innocenza quando si tratta invece di tossicodipendenti ed emarginati sociali.

Quello dei sindaci-sceriffi è sempre stato un cavallo di battaglia della Lega già dai tempi di Maroni, in seguito fatto proprio dal Pd. Una figura che piace molto a Spinelli che con le sue iniziative ha avuto l’onore di balzare all’attenzione delle cronache nazionali. Come poche settimane fa, quando con la scusa del Coronavirus è andato davanti al più grande supermercato di Fucecchio a controllare gli scontrini offendendo chi aveva fatto pochi acquisti, arrogandosi poteri che non gli competono e senza considerare che ci sono molti cittadini che non possono spendere in una sola volta centinaia di euro.

Alla base c’è una visione securitaria e reazionaria della società, dove il disagio sociale e giovanile e le problematiche generate dal sistema capitalistico: precariato, disoccupazione, povertà, difficoltà abitative vanno combattute con la repressione nascondendole sotto il tappeto, allontanandole dal centro cittadino, dai luoghi sociali, dai quartieri e dalle zone residenziali più ricche, ma senza pensare minimamente di risolverle o affrontarle. Non abbiamo bisogno di un sindaco sceriffo, – concludono i marxisti Leninisti – come ormai lo chiamano tutti. No al Daspo urbano e al controllo di vicinato, meno telecamere, più interventi sociali a favore del lavoro, della casa, dei giovani, delle donne, degli anziani, dell’inclusione sociale”.