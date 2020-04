Bombe della Seconda guerra a Staffoli

E’ necessario un intervento di bonifica e brillamento di ordigni bellici della seconda guerra mondiale trovati a Staffoli, nel territorio del comune di Castelfranco di Sotto. Le operazioni si svolgeranno lunedì 4 maggio dalle 10 e per consentirle, a puro scopo precauzionale, è disposta l’evacuazione delle abitazioni limitrofe all’area di intervento, per un raggio di 60 metri.

L’intervento verrà eseguito dai militari del II reggimento Genio Pontieri di Piacenza e coordinato dalla Prefettura di Pisa.

Nel territorio comunale di Castelfranco di Sotto, le abitazioni interessate sono quelle dal numero civico 2 al numero civico 24 di via delle Pinete e al numero civico 10 di via delle Macchie per un totale di circa 25 persone. Nel territorio comunale di Santa Croce sull’Arno le abitazione interessate sono quelle poste ai numeri civici 1, 2 e 2/C di via delle Pinete e ai numeri civici 4 e 6 di via Livornese per un totale di circa 12 persone.

“La popolazione interessata – spiegano i sindaci Giulia Deidda e Gabriele Toti – potrà essere temporaneamente ricoverata nella scuola primaria Torello Della Maggiore di Staffoli nel rispetto delle norme generali di prevenzione dal contagio del covid 19. Ai cittadini interessati è raccomandato di lasciare le auto all’interno di garage chiusi oppure di portale al di fuori dell’area chiusa al traffico”.

Il rientro nelle abitazioni è previsto al termine delle operazioni di bonifica, attorno alle 14.

L’area interessata dall’evacuazione sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale con deviazioni indicate sul posto e presidio da parte della polizia municipale. Le forze dell’ordine presidieranno l’intera area a tutela dell’incolumità pubblica e della proprietà privata, la protezione civile si occuperà dell’assistenza alla popolazione.