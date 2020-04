La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento dalla mezzanotte di oggi, giovedì, alla mezzanotte di domani, venerdì 1 maggio.

Il vento sarà rinforzato già in nottata su tutta la regione con forti raffiche sulle zone centro settentrionali e possibili grandinate.

Dalla sera di oggi, giovedì 30 aprile, alle prime ore di domani, venerdì primo maggio, potranno anche essere associati isolati temporali sulle zone settentrionali ed appenniniche.

Sull’Italia in ampio fronte freddo, collegato ad un’area depressionaria sulle Isole Britanniche raggiungerà le Alpi in serata favorendo l’approfondimento di un minimo pressorio sull’Italia settentrionale. Domani e sabato, transito della saccatura in quota sulle regioni del Nord.

Nel Valdarno inferiore, domani primo giorno di maggio il cielo sarà da nuvoloso a velato. Le temperature stazionarie tra 14 e 21 gradi. I venti attesi saranno tra deboli e moderati.