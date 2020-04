San Miniato, da lunedì si riaprono i cantieri: ecco quali

C’è anche la ripresa dei cantieri tra le novità della cosiddetta Fase 2 che si aprirà lunedì 4 maggio (qui i dettagli). Un allentamento delle restrizioni che permetterà alle amministrazioni comunali di mettere mano a lavori e manutenzioni già programmate da tempo. Lo farà San Miniato, dove proprio la prossima settimana partiranno una serie di cantieri che riguardano prima di tutto Ponte a Egola e la sua viabilità, come annunciato dal sindaco Simone Giglioli.

La ripresa dei cantieri porterà prima di tutto alcune asfaltature, “a cominciare da via Turati a Ponte a Egola – dice il primo cittadino – dove le condizioni della strada sono estremamente precarie”. Allo stesso tempo sarà messo in sicurezza il trafficatissimo semaforo di via Diaz, nei pressi della caserma dei carabinieri, con la sostituzione delle vecchie lampade con nuove luci a led. Altro cantiere anche sulla circonvallazione di via di Pruneta, dove è prevista la sostituzione dei giunti del cosiddetto “ponte blu”.

Il cantiere costringerà alla chiusura della strada per alcuni giorni: “Se avessimo potuto – precisa Giglioli – avremmo fatto i lavori durante la chiusura delle aziende, ma purtroppo siamo costretti ad intervenire insieme alla riapertura delle concerie, anche perché la ditta incaricata avrebbe avuto comunque difficoltà a reperire i materiali necessari”.

Tra i lavori che si rimetteranno in moto, poi, ci sono anche quelli per la ciclopista dell’Arno finanziati dalla Regione, con l’avvio del percorso che dal territorio di San Miniato proseguirà in quello di Montopoli, fino a raggiungere il confine con Pontedera.