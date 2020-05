Trovato cadavere nell’ex scuola di Fucecchio, sarebbe lì da almeno 15 giorni

Quando gli agenti della polizia municipale di Fucecchio sono entrati nell’ex scuola Landini Marchiani ora destinata a diventare la tenenza dell’Arma dei carabinieri, in piazza XX settembre, lo hanno trovato già morto da almeno 15 giorni, ma forse di più.

quasi sicuramente è morto asfissiato dai fumi di un braciere acceso forse per scaldarsi o cucinare qualcosa, un uomo di circa 40 anni, originario del nord Africa, conosciuto in paese, che forse nell’edificio in ristrutturazone avrebbe cercato rifugio in questa emergenza sanitaria.

L’uomo si sarebbe intrufolato all’ultimo piano, entrando senza essere visto, approfittando del fatto che adesso i lavori di ristrutturazione si sono concentrati al piano terra.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 16 di oggi 1 maggio. La segnalazione del vetro rotto da parte di Salvatore Spitaleri presidente del nucleo di protezione civile dell’associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio, in servizio pomeridiano per controlli sul territorio a seguito dell’emergenza covid 19, ha messo in moto la macchna. In breve infatti l’architetto responsabile dei lavori è arrivato sul posto e si è accorto che qualcosa non tornava e allora prima di entrare ha contattato la polizia municipale, forse insospettito da una porta aperta. Architetto agenti arrivati all’ultimo piano hanno sentito prima un odore acrea e poi hanno scoperto il cadavere.

Gli agenti della municipale hanno subito chiamato in supporto i carabinieri che in breve hanno identificato la vittima e visto che la salma non presentava segni di violenza hanno ottenuto dal magistrato di turno il nullaosta alla tumulazione. Sul posto infatti sono arrivati nel giro di breve tempo il maggiore dei carabinieri Daniele Riva, comandante della Compagnia di Empoli per coordinare le indagini, i carabinieri della stazione di Fucecchio guidati dal luogotenente Pietro Pirina, gli agenti del comando territoriale di Fucecchio della polizia municipale dell’Empolese Valdelsa e il vicesindaco Emma Donnini, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.