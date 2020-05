Si spruzza il disinfettante negli occhi e finisce in ospedale

Il coronavirus causa anche questo. Una lavoratrice di 25 anni nel pomeriggio di oggi sabato 2 maggio, è rimasta ferita a un occhio mentre stava lavorando in un esercizio aperto al pubblico nella zona del municipio di Santa Croce sull’Arno.

La giovane infatti stava sanificando una superficie con un potente disinfettante, come previsto dalle disposizioni contro il Covid 19, quando inavvertitamente si è schizzata parte della soluzione igienizzante in un occhio. La ragazza ha subito avvertito un fortissimo bruciare all’occhio ed è stata soccorsa in un primo momento dai colleghi che hanno chiamato il 118.

In breve è arrivata un’ambulanza della Pubblica assistenza di Castelfranco di Sotto, ma i soccorritori, visto quanto era accaduto hanno ritenuto necessario accompagnare la lavoratrice al pronto soccorso dell’ospedale san Giuseppe di Empoli dove è stata visitata e medicata e dove le è stata riscontrata una forte irritazione ai tessuti dell’occhio. Sicuramente non potrà tornare prima di un po’ di giorni al lavoro.