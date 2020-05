Carnevalaio e meccanico, Santa Croce sull’Arno ricorda Mariano

Probabilmente è un “effetto collaterale” dell’avere alle spalle una storia lunga. Ma il Carnevale Santacrocese, ancora una volta, si trova a ricordare e piangere uno dei suoi personaggi caratteristici, scanzonati e sempre presenti. Mariano Giannoni era “il” carrista del Nuovo Astro.

Ma era anche una fucina di idee, prima ancora che un abile meccanico e artigiano (aveva lavorato alle Officine Gozzini). Quello che usciva per ultimo, che sapeva dove era ogni cosa, che brontolava ma sapeva ridere. Dopo edizioni ferme in officina, proprio nella scorsa edizione del carnevale, a febbraio, Mariano aveva voluto sfilare, quasi si sentisse che sarebbe stata l’ultima e che quelle uscite, il suo gruppo, se le sarebbe ricordate per sempre.

Per l’occasione, aveva persino ritirato fuori dai bauli il vestito bianco del matrimonio, che visto ora lo fa sembrare quasi angelico. Magari anche lassù qualcosa da riparare ci sarà, di certo il Nuovo Astro e anche il Carnevale sono un po’ più soli.

(Notizia in aggiornamento)