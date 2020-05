Diverse persone sono state denunciate per esercizio abusivo della professione di farmacista, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica e frode in commercio. Sono poi 4 i siti web oggetto di sequestro e oscurati a seguito di provvedimento della Procura della Repubblica di Firenze sui quali veniva venduto illecitamente un farmaco presentato quale rimedio al coronavirus, a un prezzo fino a 600 euro, a seconda della confezione.

E’ quanto nelle ultime settimane hanno rilevato le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Firenze. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze svolgono quotidianamente un’attività di controllo finalizzata a prevenire pratiche commerciali illecite con particolare riferimento all’attuale situazione emergenziale correlata alla diffusione del covid 19.

Sempre a seguito di provvedimento della Procura della Repubblica del capoluogo toscano è stato parzialmente oscurato un ulteriore sito che pubblicizzava e commercializzava test presentati come idonei a diagnosticare il covid19 e un sito web è stato oscurato in parte, in quanto vendeva gel igienizzanti indicati come sanitizzanti e disinfettanti, in assenza di apposita certificazione.

Le indagini sinora condotte hanno consentito di sequestrare, con la collaborazione anche della Guardia di Finanza di Mantova, oltre 3mila litri di gel stoccati in un deposito. Gli accertamenti esperiti hanno inoltre permesso di ricostruire la filiera distributiva del prodotto, relativa a decine di soggetti economici presenti su tutto il territorio, che hanno acquistato alcune decine di migliaia di litri di gel, in relazione ai quali sono state avviate le segnalazioni ai competenti Reparti territoriali della Guardia di Finanza.