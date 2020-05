Guasto a Vecchiano, via delle Cave senza acqua

Per un guasto sulla rete idrica nel comune di Vecchiano, oggi lunedì 4 maggio è in corso una interruzione idrica a Vecchiano. Le utenze interessate sono in via delle Cave, nel tratto compreso tra la strada provinciale Vecchianese e il civico 60.

I tecnici di Acque sono già sul posto per eseguire l’intervento di riparazione. Con il ripristino del servizio, previsto per le 18, si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.