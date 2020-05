Guasto all’acquedotto di Santa Maria a Monte, lavori in corso

Per tutta la durata dell’interruzione idrica, indicativamente fino alle 17 di oggi 4 maggio, sarà a disposizione degli utenti un’autobotte posizionata in via I maggio, nei pressi delle scuole di Montecalvoli. A causa di un guasto imprevisto sull’acquedotto del comune di Santa Maria a Monte, infatti, è in corso una interruzione idrica.

L’attività di riparazione è risultata particolarmente complicata per i tecnici di Acque, che stanno lavorando per il ripristino del servizio. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.