Spacciano a Pontedera, in manette due uomini sorpresi dai carabinieri mentre passano la droga ai clienti

Due uomini sono finiti in manette a Pontedera, in due distinte circostanze ma entrambi per reati collegati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo, un uomo di 31 anni, è stato sorpreso dai carabinieri mentre passava a un tossicodipendente un grammo di cocaina, per lui gli uomini dell’Arma dei Carabinieri hanno subito messo in atto una perquisizione che ha permesso di trovare nelle tasche del malcapitato 11 grammi di cocaina e 125 euro provenienti dalla vendita di altre dosi di sostane stupefacenti.

Per lui si si sono aperte le porte del carcere, e adesso è a disposizione del magistrato che questa mattina lo dovrebbe avere giudicato con rito direttissimo.

Il secondo spacciatore è stato fermato da un’altra pattuglia con copione identico, cambiano solo le quantità, evidentemente questi spacciatori, nonostante i carabinieri alla fine li arrestino quasi sempre, usano tutti le stesse modalità per spacciare.

Comunque sia il secondo arrestato è un uomo di 29 anni che è stato sorpreso dari carabinieri mentre vendeva a un’altra persona 2 grammi di eroina, in questo caso semmai c’è la pericolosità della sostanza che è ben peggiore rispetto alla cocaina del primo arrestato per i rischio che ne deriva dall’assunzione.

I militari hanno subito fermato il 29enne e avviato una rapida perquisizione, alla fine della quale sono spuntati 70 euro ritenuti l’incasso di altre vendite di sostanze stupefacenti. Anche per lui si è reso necessario il fermo e sta trascorrendo le ore che lo separano dall’udienza davanti al giudice sempre con rito direttissimo rinchiuso in camera di sicurezza a Pontedera.