Le cause e la dinamica sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale di Santa Croce sull’Arno. Nell’incidente, successo nella mattina di oggi 7 maggio in via di Poggio Adorno, solo una persona è rimasta ferita in modo lieve, ma la strada è rimasta chiusa a partire dal Cerri.

L’incidente infatti è avvenuto tra un furgone e una Jaguar che hanno impegnato a lungo la carreggiata, impedendo il passaggio e obbligando, per operare in sicurezza, gli agenti a chiudere la salita.

Solo una persona è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale San Giuseppe di Empoli per accertamenti. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazione.