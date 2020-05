Spazzamento strade, da lunedì riprende il controllo della polizia municipale

Era stato sospeso a metà marzo in tutti gli 11 comuni dell’Unione Empolese Valdelsa. Dopo circa due mesi dall’interruzione, la polizia municipale riprenderà l’attività di controllo per il divieto di sosta in concomitanza con lo spazzamento delle strade a partire da lunedì 11 maggio.

Il servizio era stato interrotto nel momento più critico dell’emergenza coronavirus, per evitare lo spostamento delle auto in un momento in cui era necessario stare in casa e tutti gli 11 sindaci dell’Unione hanno lavorato in concerto per eliminare tutte quelle circostanze che potessero indurre le persone a spostarsi.

L’inizio della Fase 2, lo scorso 4 maggio, pone in una prospettiva diversa, consentendo di fatto una maggiore mobilità. Da qui la scelta di far riprendere dall’11 maggio i controlli della Municipale per i divieti di sosta in concomitanza con lo spazzamento delle strade.

Senza contare la necessità di eseguire una pulizia più accurata in un momenti in cui aumenta il numero delle persone che sono in giro e di conseguenza lo sporco. Tutti i cittadini sono quindi invitati a verificare gli orari in cui viene effettuato lo spazzamento delle strade e a spostare l’auto per agevolare il servizio e per evitare di essere sanzionati.