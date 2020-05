Metadone nell’armadio nella madre, denunciato spacciatore a Fucecchio

Alcuni residenti in via La Marmora a Fucecchio hanno più volte segnalato ai carabinieri episodi “sospetti”, come il ritrovamento ad aprile di resti di qualche dose di sostanza stupefacente nel sottoscala di un condominio e la presenza di sconosciuti che si muovevano circospetti. Nella serata di ieri 7 maggio, al termine di indagini, i carabinieri di Empoli con la collaborazione del comando di Fucecchio hanno denunciato un uomo di 44 anni per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Determinante è stato l’impegno degli uomini dell’Arma che hanno organizzato servizi di osservazione per ripristinare l’ordine e la sicurezza pubblica in quell’area e ai residenti. In effetti, durante l’appostamento, è stato avvistato un noto tossicodipendente uscire fuori da un’abitazione e allontanarsi furtivamente a bordo di una bicicletta. L’uomo, visti i militari del locale comando, ha cercato di sbarazzarsi di una dose di hashish, azione che gli è costata anche una segnalazione amministrativa alla Prefettura di Firenze per uso personale di stupefacente.

Successivi accertamenti hanno consentito di appurare che l’acquirente aveva avuto contatti con il 44enne, in passato già arrestato. I carabinieri hanno perquisito la casa dell’uomo e hanno rinvenuto flaconi di metadone nascosti all’interno dell’armadio della camera da letto della madre.

Nella sua camera da letto invece, sono stati trovati vari ritagli di materiale per il confezionamento e un bilancino elettronico di precisione, ipotesi che ha portato i carabinieri intervenuti a ritenere che, oltre allo spaccio di hashish, il metadone mai regolarmente prescritto e dunque di dubbia provenienza, fosse lì per essere ceduto a una ristretta cerchia di conoscenti. Tutto il materiale è stato sequestrato.