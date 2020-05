Un sistema elettrico più automatizzato e resistente, lavori Enel a Calenzano

Gli utenti interessati sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti nell’intervento. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, lunedì 11 maggio inizierà nel territorio comunale di San Miniato operazioni di restyling della linea elettrica Favorita a Calenzano.

I lavori si svolgono nell’ambito del Progetto Resilienza, con cui l’azienda elettrica sta dotando molte aree della Toscana di un sistema elettrico sempre più automatizzato e resistente. I tecnici dell’azienda elettrica installeranno alcuni gruppi elettrogeni che garantiranno l’approvvigionamento di energia elettrica alle utenze della zona durante i lavori di rifacimento della linea che sarà ricostruita con cavo di ultima generazione, dotato delle migliori innovazioni tecnologiche, per garantire un servizio di qualità in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio, nonché maggiore resistenza alle intemperie.

Per la posa e l’attivazione dei gruppi elettrogeni, le squadre operative di E-Distribuzione dovranno effettuare alcune operazioni che richiederanno un’interruzione temporanea del servizio elettrico, programmata per lunedì 11 maggio dalle 9 e con conclusione entro la mattinata. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze comprese tra via Ranci, via Marzana e via Enzi (pochi civici per ogni via).

E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.