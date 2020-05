Doveva iniziare la stagione delle partite di calcetto alla Fonte, quest’anno, per la prima volta, attrezzata anche di strumenti per l’attività fisica all’aperto. Ma la pandemia da coronavirus ha bloccato tutto e i vandali ne hanno approfittato. Hanno forzato la catena che chiudeva la casetta di legno e strappato in mille pezzi il cellophane che ricopriva i nuovi attrezzi. Oggi, sabato 9 maggio, se ne è accorto Gerardo Esposito, responsabile dello spazio nel comune di Santa Maria a Monte.

Il bottino, tuttavia, è stato scarso: qualche spicciolo e un paio di confezioni di caffè che erano state portate nel casotto, che faceva da punto di ristoro, in vista dell’estate. Il lucchetto che era stato spaccato è stato sostituito da Esposito, che ha subito allertato la polizia municipale. L’attrezzatura per lo sport rientrava in uno dei progetti de Il borgo che vorrei green e il costo di quelle installazioni ammonta a 15mila euro.

Foto 3 di 4







“Provarono a entrare anche l’anno scorso – ha detto Eposito – e di nuovo oggi. La fonte è un luogo che meriterebbe attenzione e manutenzione: l’erba incolta crea degrado e questo non aiuta”.