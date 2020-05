Coronavirus, due nuovi casi a Santa Croce sull’Arno: sono emersi dai test sierologici.

Due nuovi casi positivi a Santa Croce sull’Arno. A dirlo è il bilancio serale dell’Asl Toscana Centro che registra un dato complessivo di 16 contagi e due decessi, tutti in provincia di Firenze.

“I due – dice il sindaco Giulia Deidda – sono risultati positivi a seguito dei test sierologici. Sono attualmente in buone condizioni e ci risulta che abbiano avuto dei sintomi nei primi giorni di marzo, quindi non sarebbero due casi partiti in questo inizio di fase due. Tuttavia questo ci fa capire quanto sia importante essere prudenti, attenti, cauti”.

Sono state predisposte le quarantene per i familiari di questi due nuovi casi.

“Continuiamo a rispettare le regole, è importante – commenta ancora il sindaco – Non sottovalutiamo i rischi che si corrono”.

Nel dettaglio 11 casi sono in provincia di Firenze, fra cui due a Empoli. I due casi in provincia di Pisa sono entrambi a Santa Croce sull’Arno. Concludono il quadro due casi in provincia di Prato e un caso fuori provincia.

Nel pomeriggio i dati della Regione non avevano segnalato nuovi tamponi positivi in provincia di Pisa ma solo un decesso di un farmacista di San Giuliano Terme.