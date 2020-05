Incidente sul lavoro a Santa Croce sull’Arno, 43enne in ospedale

Le circostanze in cui l’incidente è avvenuto sono ancora tutte da comprendere. L’unica cosa certa è che si è verificato in un impianto lavorativo di via Colombo a Santa Croce sull’Arno.

L’uomo, 43 anni, nel tardo pomeriggio di oggi 11 maggio, è rimasto ferito in modo significativo mentre si trovava al lavoro in un’azienda di quella zona.

Quando sono arrivati i soccorritori inviati dal 118, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli dove è arrivato con traumi significativi.

(Notizia in aggiornamento)