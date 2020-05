“Si conferma una settimana dinamica per le regioni settentrionali, attualmente alle prese con una perturbazione responsabile di rovesci e temporali sparsi e un calo delle temperature”. Lo spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

“Ad ogni modo fino al weekend il tempo si manterrà variabile – dice – con ulteriori spunti temporaleschi, anche di una certa intensità, comunque più frequenti a ridosso di Alpi, Prealpi e in generale sul nord ovest. Non mancheranno anche parentesi asciutte e soleggiate, soprattutto sul nordest. Qualche occasionale acquazzone potrà interessare anche il centro, dove tuttavia prevarrà il tempo stabile anche se a tratti nuvoloso.”

“Tutta un’altra storia invece al sud, dove è confermato l’arrivo di una ondata di caldo africano piuttosto intensa da mercoledì fino ad almeno sabato – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – Il picco sarà soprattutto tra giovedì e venerdì quando non si escludono record di caldo per maggio su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Coinvolto anche il centro, sebbene in misura più marginale, con massime pari o superiori ai 30 gradi nelle zone interne, specie tra Lazio e Abruzzo”.